Advertisements
Advertisements
Advertisements

هونج كونج تغلق ملاهي ديزني لاند لمنع انتشار الفيروس

الأحد 26/يناير/2020 - 08:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
أعلنت هونج كونج إغلاق ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك الترفيهية بهونج كونج اعتبارا من 26 يناير للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا القاتل الذي اندلع في مدينة ووهان الصينية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية اليوم الأحد.

ومع ذلك، ذكرت CCTV أنه يجري العمل كالمعتاد في الفنادق داخل ديزني لاند هونج كونج. وكانت قد قالت حكومة شنغهاي يوم الجمعة إن ديزني لاند ستغلق أبوابها يوم السبت.

بدأت الصين عطلة عيد رأس السنة القمرية، التي تستمر سبعة أيام، يوم الجمعة، وهي فترة عادة ما تكون فيها الملاهي مليئة بالسياح.

وقد أكدت الصين 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد اعتبارًا من 25 يناير، بينما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 56.

وقال الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماع للمكتب السياسي يوم السبت، إن الصين تواجه "وضعا خطيرا"، حيث سارعت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم لمنع حدوث وباء.

انتشر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين وكان يبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، إلى المدن الصينية بما فيها بكين وشانغهاي، وكذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.

توقفت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع عن وصف الوباء بأنه حالة طوارئ صحية عالمية، لكن يتسائل بعض خبراء الصحة عما إذا كان بإمكان الصين الاستمرار في احتواء الوباء.

أكدت الصين اليوم الأحد 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد اعتبارًا من 25 يناير، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 56، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية.

لقد تسبب اندلاع المرض في زيادة القيود المفروضة على الحركات داخل الصين، مع وجود مدينة ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، في وضع إغلاق افتراضي، وقطع وسائل النقل بشكل شبه كامل باستثناء سيارات الطوارئ.

وحثت السلطات الصحية في بكين الناس على عدم المصافحة، واستخدام التحية التقليدية بدلًا من ذلك. وقد تم إرسال النصيحة في رسالة نصية صدرت إلى مستخدمي الهواتف المحمولة في المدينة صباح اليوم الأحد.

في يوم السبت، أعلنت كندا عن أول حالة مؤكدة للفيروس في أحد السكان الذين عادوا من ووهان. وقال المسؤولون إن المريض، وهو رجل في الخمسينيات من عمره، وصل إلى تورونتو في 22 يناير وتم نقله إلى المستشفى في اليوم التالي بعد ظهور أعراض مرض الجهاز التنفسي.

وأعلنت هونج كونج يوم السبت حالة طوارئ للفيروس وألغت الاحتفالات وقيدت صلاتها بالبر الرئيسي للصين بينما أكدت أستراليا حالاتها الأربع الأولى، وأكدت ماليزيا أربع حالات وأبلغت فرنسا عن أول حالة إصابة بأوروبا يوم الجمعة.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها ستقوم بإجلاء أفراد من قنصلية ووهان التابعة لها، وستقدم عددًا محدودًا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين على متن رحلة جوية لمغادرة مركز اندلاع فيروس كورونا الصيني.

وقالت دول أخرى، بما فيها فرنسا وأستراليا، إنها تدرس خيارات لإخراج مواطنيها من ووهان. كما صرحت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر يوم السبت بأنها تقوم باتخاذ الترتيبات، وتقدم المساعدة للحكومة الأمريكية لتسهيل عملية الإخلاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هونج كونج تغلق ديزني لاند مدينة ووهان فيروس كورونا الجديد انتشار فيروس كورونا الاصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 22 ساعة

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

هل لا يوجد علاج لفيروس "كورونا"؟.. الصحة ترد

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ ساعتين

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية": سلالة جديدة من "كورونا" السبب في تفشي الوباء بووهان الصينية

ضحايا "كورونا".. 41 حالة وفاة بالصين وإصابة أكثر من 1300 حول العالم

"هايكو" الصينية تبدأ مراقبة طبية لمدة 14 يوما للسائحين من "هوبي"

"ووهان" تبني مستشفى مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا

القنصلية السعودية في "هونج كونج" تحذر مواطنيها من "كورونا القاتل"

الصين.. مدينة سانيا تغلق جميع المواقع السياحية وسط انتشار فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

07:10 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status