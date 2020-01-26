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ريال مدريد يتحدى بلد الوليد لاستغلال هدية برشلونة

الأحد 26/يناير/2020 - 09:17 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على بلد الوليد خلال المباراة التي تجمع بينهما في الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.



يحتل ريال مدريد المركز الثاني قبل انطلاق منافسات الجولة فى جدول ترتيب "الليغا" برصيد 43 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي خسر من فالنسيا بهدفين نظيفين وترك الباب مفتوحًا للصدارة أمام الملكي بينما يحتل بلد الوليد المركز 15 برصيد 22 نقطة.



ويسعى ريال مدريد للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث لمواصلة مزاحمة برشلونة على صدارة الدوري، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة بملعب "سانتياجو برنابيو".



ونجح الريال في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بآخر 18 مباراة بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، منها 11 مباراة في الليجا.



ويمتلك ريال مدريد أقوى خط دفاع فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري، بعدما اهتزت شباكه 13 مرة فقط في 20 مباراة، فيما حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.



ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة الهدافين في الريال قبل مواجهة بلد الوليد، بعدما نجح فى تسجيل 16 هدفاً بمختلف المسابقات هذا الموسم، بواقع 12 هدفاً في الدوري، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد بلد الوليد برشلونة الدوري الاسباني

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