Advertisements
Advertisements
Advertisements

جاريدو يعدد أفضاله على الأهلي

الأحد 26/يناير/2020 - 08:11 ص
Advertisements
جاريدو
جاريدو
الفجر الرياضي
Advertisements
اعترف خوان كارلو جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي بصعوبة مباراة الأهلي اليوم في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والنجم: "نعرف جيداً مدى صعوبة مباراة الأهلي وأهميتها، لكننا قادرون على تحقيق الفوز وحسم التأهل من القاهرة.. أنا صاحب آخر بطولة إفريقية للأهلي، والجميع يعلم ذلك جيداً".

وأوضح جاريدو هدف فريقه التأهل لدور ربع النهائي بالبطولة الإفريقية وهو ما سيسعى إليه جاهداً خاصة أنه حاليًا في المركز الأول برصيد 9 نقاط ويرغب عدم الدخول في أي حسابات.

ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام الهلال السوداني، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جاريدو الاهلى والنجم الساحلى الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 20 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 19 ساعة

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

هل لا يوجد علاج لفيروس "كورونا"؟.. الصحة ترد

منذ أقل من ساعتين

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في رادس.. الأخطاء ممنوعة بدوري الأبطال

جاريدو لـ"الفجر الرياضي": أثق فى صعود الأهلي للدور الـ8.. ومواجهته كانت خاصة بالنسبة لي

موعد مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة النجم ضد بلاتينيوم بث مباشر etoile du sa

جاريدو يحافظ على تشكيل النجم الساحلي أمام بلاتينيوم

«كورة لايف Koralive» مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر bein SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME Etoial يلا شو

موعد مباراة النجم والهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد النجم بث مباشر 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا (مجموعة الأ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

07:10 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status