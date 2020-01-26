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كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري KORA LIVE يوتيوب مباراة الاسماعيلي اليوم NOW

الأحد 26/يناير/2020 - 08:42 ص
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بوابة الفجر
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تغيب الألقاب عن نادي الإسماعيلي منذ التتويج ببطولة الدوري المصري مطلع الألفية الجديدة تحت قيادة المحنك محسن صالح في جيل تحدث عنه الجميع كان من أبرزه محمد بركات ومحمد صلاح أبو جريشة وعمرو فهيم ومحمد صبحي وأحمد فتحي وإسلام الشاطر وحمام إبراهيم وعماد النحاس والنيجيري جون أوتاكا وبقية الأسماء اللامعة التي تركت أثرا كبيرا في نفس الجماهير المصرية.

أما نادي الاتحاد السكندري فيحلم هو الآخر بالمرور عبر بوابة الإسماعيلي إلى نصف النهائي من البطولة العربية، بعد أن فشل في ذلك في النسخة الماضية عندما لم تكن رحيمة به وأوقعته في طريق الهلال السعودي، وأمام زعيم الثغر فرصة قلب الطاولة على الإسماعيلي وخطف بطاقة العبور إلى الدور القادم.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في البطولة العربية:


تلتقي كتيبة المدير الفني طلعت يوسف بنظيره في الإسماعيلي وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت أبو ظبي ، الساعة السابعة مساء بتوقيت سلطنة عمان ، الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس ، الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر ، الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الخامسة مساء بتوقيت دمشق ، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الثالثة مساء بتوقيت الرباط المغربية ، الساعة الثالثة مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة السادسة مساء بتوقيت البحرين ، الساعة السادسة مساء بتوقيت العراق ، الساعة السادسة مساء بتوقيت اليمن ، الساعة السادسة مساء بتوقيت الكويت، وتنقل قناة أبو ظبي الرياضية اللقاء على الهواء مباشرة كونها الحاصلة على حقوق البطولة في النسخة الحالية والسابقة.
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