Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 26-1-2020 في كأس محمد السادس للأندية

الأحد 26/يناير/2020 - 08:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قمة مصرية بنكهة عربية مع مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر, ويتطلع نادي الإسماعيلي لعبور ضيفه الاتحاد السكندري في المواجهة التي تجمعهما في الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك على ملعب الإسماعيلية.



ويحاول نادي الإسماعيلي الاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسكندرية وانتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد جاء من توقيع محمد الشامي ، ليكون على مقربة من حجز بطاقة التأهل لنصف النهائي وربما الاقتراب من تحقيق اللقب الذي تنتظره الجماهير الإسماعيلاوية والمصرية .
Advertisements

أخبار تهمك

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 20 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 8 ساعات

هل لا يوجد علاج لفيروس "كورونا"؟.. الصحة ترد

منذ أقل من ساعتين

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 22 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

07:10 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status