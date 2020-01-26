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يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم 26-1-2020 في كأس محمد السادس للأندية
الأحد 26/يناير/2020 - 08:40 ص
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قمة مصرية بنكهة عربية مع مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر, ويتطلع نادي الإسماعيلي لعبور ضيفه الاتحاد السكندري في المواجهة التي تجمعهما في الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك على ملعب الإسماعيلية.
ويحاول نادي الإسماعيلي الاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسكندرية وانتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد جاء من توقيع محمد الشامي ، ليكون على مقربة من حجز بطاقة التأهل لنصف النهائي وربما الاقتراب من تحقيق اللقب الذي تنتظره الجماهير الإسماعيلاوية والمصرية .
ويحاول نادي الإسماعيلي الاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسكندرية وانتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد جاء من توقيع محمد الشامي ، ليكون على مقربة من حجز بطاقة التأهل لنصف النهائي وربما الاقتراب من تحقيق اللقب الذي تنتظره الجماهير الإسماعيلاوية والمصرية .
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