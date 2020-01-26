Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وتونس لرجال كرة اليد بث مباشر اليوم 26-1-2020 في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2020

الأحد 26/يناير/2020 - 08:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
نجح المنتخب المصري لرجال كرة اليد، في التأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا 2020 المقامة بدولة تونس الشقيقة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد أن تخطى المنتخب المصري نظيره الجزائري بنتيجة 30 -27 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير| كانون الثاني لعام 2020، كما النجم المصري أحمد الأحمر، في الحصول على لقب أفضل لاعب في اللقاء الذي شهد تنافسا قويا على الفوز حتى آخر دقيقة من عمر المباراة.

ينتظر منتخب مصر لرجال كرة اليد الفائز من لقاء المرشح الأقوى للوصول إلى النهائي منتخب تونس مع نظيره الأنجولي، لمقابلة المنتخب المصري فى المباراة النهائية والتي ستُقام في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الأحد القادم الموافق 26 يناير| كانون الثاني 2020، على صالة قصر الرياضة في مدينة رادس.


شهدت مباراة مصر والجزائر في قبل نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2020، حضور وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الذي وصل اليوم إلى تونس لمؤازرة منتخب بلاده والذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من المنتخب الغيني 39 /22، ثم المنتخب الكيني 44/19، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، كما حقق فوزا مستحقا في دور ربع النهائي على منتخب الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 ليتأهل إلى نصف النهائي كأول مجموعة ليلاقي المنتخب الجزائري والذي نجح اليوم الجمعة في تحقيق الفوز عليه والصعود لنهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2020.
Advertisements

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 20 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 19 ساعة

هل لا يوجد علاج لفيروس "كورونا"؟.. الصحة ترد

منذ أقل من ساعتين

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 22 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

07:10 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

07:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status