يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وتونس لرجال كرة اليد بث مباشر اليوم 26-1-2020 في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2020

نجح المنتخب المصري لرجال كرة اليد، في التأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا 2020 المقامة بدولة تونس الشقيقة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد أن تخطى المنتخب المصري نظيره الجزائري بنتيجة 30 -27 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير| كانون الثاني لعام 2020، كما النجم المصري أحمد الأحمر، في الحصول على لقب أفضل لاعب في اللقاء الذي شهد تنافسا قويا على الفوز حتى آخر دقيقة من عمر المباراة.

نجح المنتخب المصري لرجال كرة اليد، في التأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا 2020 المقامة بدولة تونس الشقيقة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد أن تخطى المنتخب المصري نظيره الجزائري بنتيجة 30 -27 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير| كانون الثاني لعام 2020، كما النجم المصري أحمد الأحمر، في الحصول على لقب أفضل لاعب في اللقاء الذي شهد تنافسا قويا على الفوز حتى آخر دقيقة من عمر المباراة.

ينتظر منتخب مصر لرجال كرة اليد الفائز من لقاء المرشح الأقوى للوصول إلى النهائي منتخب تونس مع نظيره الأنجولي، لمقابلة المنتخب المصري فى المباراة النهائية والتي ستُقام في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الأحد القادم الموافق 26 يناير| كانون الثاني 2020، على صالة قصر الرياضة في مدينة رادس.

ينتظر منتخب مصر لرجال كرة اليد الفائز من لقاء المرشح الأقوى للوصول إلى النهائي منتخب تونس مع نظيره الأنجولي، لمقابلة المنتخب المصري فى المباراة النهائية والتي ستُقام في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الأحد القادم الموافق 26 يناير| كانون الثاني 2020، على صالة قصر الرياضة في مدينة رادس.