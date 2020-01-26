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كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتى ضد فولهام KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتى ضد فولهام اليوم NOW

الأحد 26/يناير/2020 - 08:28 ص
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بوابة الفجر
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يقابل فريق مانشستر سيتى فريق فولهام مساء اليوم في كأس الاتحاد الانجليزى حيث تترقب جماهير الفريقين اللقاء ونتابع المباراة في بث مباشر عبر koora live لايف من خلال موقعنا الفجر الرياضي حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم مباشر عبر yalla shoot في متابعة لمباريات كأس الاتحاد الانجليزى عبر bein sports .

نرصد مباراة مانشستر سيتى اليوم في بث حصري لايف ومتابعة مباريات كأس الاتحاد الانجليزى اون لاين من رابط yallakora مباشر.

بطولة كأس الاتحاد الانجليزى – الدور الخامس
مباراة مانشستر سيتى مع فولهام
توقيت الساعة 15:00 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 16:00 مساء بتوقيت فى السعودية
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