كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتى ضد فولهام KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتى ضد فولهام اليوم NOW

يقابل فريق مانشستر سيتى فريق فولهام مساء اليوم في كأس الاتحاد الانجليزى حيث تترقب جماهير الفريقين اللقاء ونتابع المباراة في بث مباشر عبر koora live لايف من خلال موقعنا الفجر الرياضي حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم مباشر عبر yalla shoot في متابعة لمباريات كأس الاتحاد الانجليزى عبر bein sports .