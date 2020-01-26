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يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وفولهام بث مباشر اليوم 26-1-2020 في كأس الاتحاد الانجليزي

الأحد 26/يناير/2020 - 08:26 ص
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بوابة الفجر
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يلا كورة مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وفولهام حيث تقام المباراة على ارض ملعب الاتحاد مشاهدة مباريات اليوم مباشر عبر koora live حيث يلتقى الفريقين في منافسة من الصعب التوقع بالفائز بها بث مباشر مباريات اليوم مجانا من موقع الفجر الرياضي في انطلاق مواجهات الجولة الخامسة من البطولة الانجليزية يلا شوت مباريات اليوم عبر yallakora مباشر.

 مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وفولهام بث مباشر تقام مباراة المان سيتى مع فولهام مساء اليوم الموافق 26 من يناير ونتابعها في بث مباشر من موقع الفجر الرياضي ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي في نقل حصري من خلال koora live مباشر حيث تنطلق المباراة في منافسات المرحلة الخامسة من البطولة الانجليزية بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من bein sports بدون تقطيع.
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