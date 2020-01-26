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مشاهد مباراة بيراميدز ضد إينوجو رينجرز بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

الأحد 26/يناير/2020 - 08:19 ص
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بوابة الفجر
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يلتقى بيراميدز بنظيرة إينوجو رينجرز، في بث مباشر لمباراة اليوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر البث المباشر bein sports بموقع الفجر الرياضي لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب goal live.

مشاهدة مباراة إينوجو رينجرز ومن المقرر أن يلتقى إينوجو رينجرز بنظيرة بيراميدز، في بث مباشر لمباراة اليوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر البث المباشر bein sports بموقع الفجر الرياضي لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب goal live.

موعد مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز كأس الكونفدرالية الإفريقية الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر. الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية. الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن. الساعة 07:00 مساء بتوقيت سوريا. الساعة 07:00 مساء بتوقيت فلسطين.
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