Advertisements
مشاهد مباراة بيراميدز ضد إينوجو رينجرز بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع
الأحد 26/يناير/2020 - 08:19 ص
Advertisements
Advertisements
يلتقى بيراميدز بنظيرة إينوجو رينجرز، في بث مباشر لمباراة اليوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر البث المباشر bein sports بموقع الفجر الرياضي لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب goal live.
مشاهدة مباراة إينوجو رينجرز ومن المقرر أن يلتقى إينوجو رينجرز بنظيرة بيراميدز، في بث مباشر لمباراة اليوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر البث المباشر bein sports بموقع الفجر الرياضي لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب goal live.
موعد مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز كأس الكونفدرالية الإفريقية الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر. الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية. الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن. الساعة 07:00 مساء بتوقيت سوريا. الساعة 07:00 مساء بتوقيت فلسطين.
Advertisements