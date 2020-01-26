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يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بث مباشر اليوم 26-1-2020 في كأس الكونفدرالية

الأحد 26/يناير/2020 - 08:14 ص
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بوابة الفجر
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ننقل مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بث مباشر، عبر موقع كورة أون حيث من المقرر أن يلتقى Pyramids vs Enugu Rangers، اليوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في بث مباشر لمباراة اليوم عبر bein sports، من خلال موقع الفجر الرياضي بث مباشر مجانًا وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين goal live بث مباشر.

مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز
يمكن متابعة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في نقل مباشر bein sports وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع الفجر الرياضي، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر goal live لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.
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