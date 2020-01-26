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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش السعودية وكوريا الجنوبية جودة متعددة NOW

الأحد 26/يناير/2020 - 08:05 ص
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بوابة الفجر
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مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر، وسوف يدخل منتخب كوريا الجنوبية مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب السعودية، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 9 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح منتخب كوريا الجنوبية في تحقيق الانتصار في 8 مباريات، بينما سقط منتخب كوريا الجنوبية في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.


بث مباشر لعبة السعودية اليوم ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها منتخب كوريا الجنوبية في الفترة الماضية، نجح منتخب كوريا الجنوبية في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك منتخب كوريا الجنوبية ثلاثة أهداف في مرماه.

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