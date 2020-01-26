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الزمالك يقيد لاعبين جديدين في القائمة الإفريقية

الأحد 26/يناير/2020 - 08:53 ص
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الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
الفجر الرياضي
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أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أن فريقه سيقيد اسمين في القائمة الإفريقية بعد التعادل السلبي مع مازيمبي الكونغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات.


وأضاف أمير في تصريحات تليفزيونية أن عقوبة شيكابالا بسبب أنه خالف اللوائح المعمول بها في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأن كل لاعب يقيد باسمه في جواز السفر مع وضع اسم شهرة له لمن يرغب في كتابته على قميصه بالفريق.

وأوضح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال وبرغم أهميته إلا أنه أصبح موضة قائلًا: "لدينا مقعدين بإمكاننا إضافة لاعبين فيهما بالقائمة الإفريقية ونفاضل بين الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود جنش لقيد اثنين منهم في قائمة دوري أبطال إفريقيا".

وتبدو فرص الناشيء أحمد عيد هي الأقوى لحاجة الفريق إلى بديل لحازم إمام في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل حمدي النقاز.


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نادي الزمالك امير مرتضى منصور الزمالك ومازيمبي الزمالك اخبار الزمالك

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