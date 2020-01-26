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أمير مرتضى: مدرب الأحمال موضة لا أهمية لها

الأحد 26/يناير/2020 - 08:34 ص
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أمير مرتضى
أمير مرتضى
الفجر الرياضي
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اعترف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك بتوقيع عقوبة على محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب وضع اسم نجله آدم على قميصه في مباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن شيكابالا خالف اللوائح المعمول بها في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأن كل لاعب يقيد باسمه في جواز السفر مع وضع اسم شهرة له لمن يرغب في كتابته على قميصه بالفريق.

وأضاف أمير في تصريحات تليفزيونية: "الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال وبرغم أهميته إلا أنه أصبح موضة قائلًا: "لدينا مقعدين بإمكاننا إضافة لاعبين فيهما بالقائمة الإفريقية ونفاضل بين الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود جنش لقيد اثنين منهم في قائمة دوري أبطال إفريقيا".

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