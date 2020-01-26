محمد إمام عن صورته مع حسن حسني و صلاح عبد الله: "ربنا يخليهم لينا"









وظهر "إمام" في الصورة وهو يتوسط الفنانين، موجهًا لهما كلمات خاصة عبر من خلالها عن حبه لهما.



وعلق على الصورة قائلًا: "‏من الصور الحلوة اللي الواحد اتصورها مع العملاقين عم ‎حسن حسني وعم ‎صلاح عبد الله.. كان شرف ليا إني أشتغلت معاهم هما الاتنين في أكتر من عمل.. ربنا يخليهم لينا، ‎عيد ميلاد أبا بهلول". ‎





يذكر أنه يعرض حاليًا للفنان محمد إمام فيلم "لص بغداد" والفيلم من بطولة كل محمد إمام، أمينة خليل، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن توتة، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، واليوم هو بداية طرحه بالسينمات.





وعلى صعيد آخر، ينتظر صلاح عبد الله حاليًا عرض مسلسله الجديد" اتنين في الصندوق"، والمسلسل يناقش حياة عمال النظافة،وما يتعرضون له من اهمال من قبل المجتمع، وهو بطولة صلاح عبد الله، انتصار،بيومي فؤاد،حمدي الميرغني، أحمد عبد الله محمود،رحاب الجمل، أوس أوس، نهى عابدين، هايدى رفعت، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.





نشر الفنان الشاب محمد إمام، صورة تجمعه بالفنان الكبير حسن حسني والفنان صلاح عبد الله، من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".