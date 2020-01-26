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"الموضة" وراء عدم تعاقد الزمالك مع مدرب أحمال

الأحد 26/يناير/2020 - 08:02 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب وضع اسم نجله آدم على قميصه في مباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أمير في تصريحات تليفزيونية أن شيكابالا خالف اللوائح المعمول بها في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأن كل لاعب يقيد باسمه في جواز السفر مع وضع اسم شهرة له لمن يرغب في كتابته على قميصه بالفريق.

وشدد أمير مرتضى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال وبرغم أهميته إلا أنه أصبح موضة قائلًا: "لدينا مقعدين بإمكاننا إضافة لاعبين فيهما بالقائمة الإفريقية ونفاضل بين الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود جنش لقيد اثنين منهم في قائمة دوري أبطال إفريقيا".

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