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«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي والنجم الساحليNOW

الأحد 26/يناير/2020 - 07:43 ص
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بوابة الفجر
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مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر، وسوف يدخل فريق النجم الساحلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق النجم الساحلي إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق النجم الساحلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق النجم الساحلي في الفترة الماضية، نجح فريق النجم الساحلي في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق النجم الساحلي خمسة أهداف في مرماه.
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