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يلا شوت مباراة الأهلي| مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي ضد النجم الساحلي

الأحد 26/يناير/2020 - 07:39 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.


 فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة و يدخل الأهلي المباراة عاقدًا العزم على تحقيق الـ 3 نقاط، من أجل تعزيز آماله في التأهل للدور المقبل، خاصة وأن الهلال السوداني عقد المجموعة وأجل الحسم للجولة الأخيرة بعدما فاز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي.
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