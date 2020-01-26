Advertisements
Advertisements
Advertisements

سر عقوبة شيكابالا على الزمالك

الأحد 26/يناير/2020 - 07:40 ص
Advertisements
شيكابالا
شيكابالا
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك توقيع عقوبة على محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب وضع اسم نجله آدم على قميصه في مباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.,

وأوضح أمير في تصريحات تليفزيونية أن شيكابالا خالف اللوائح المعمول بها في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأن كل لاعب يقيد باسمه في جواز السفر مع وضع اسم شهرة له لمن يرغب في كتابته على قميصه بالفريق.

وشدد أمير مرتضى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال وبرغم أهميته إلا أنه أصبح موضة قائلًا: "لدينا مقعدين بإمكاننا إضافة لاعبين فيهما بالقائمة الإفريقية ونفاضل بين الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد ومحمود جنش لقيد اثنين منهم في قائمة دوري أبطال إفريقيا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شيكابالا دوري ابطال افريقيا امير مرتضى منصور الزمالك ومازيمبي الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

ورطة في الأهلي.. السومة يغيب عن 3 مواجهات مصيرية

منذ ساعتين

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 19 ساعة

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 21 ساعة

"الأرصاد" تحذر: برودة ظاهرة مؤثرة في طقس الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى يطلب من شيكابالا المساعدة.. تعرف على التفاصيل

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي

بعد التعادل مع مازيمبي.. مرتضي منصور يحسم مصير صفقة عبد الله السعيد

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يصدم الجماهير البيضاء.. فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال بعد التعادل مع مازيمبي

مسؤولو الزمالك يوضحون حقيقة تغريم "شيكابالا" لتغيير قميصه لـ"آدم"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 ص

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status