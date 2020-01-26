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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 26-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا
الأحد 26/يناير/2020 - 07:36 ص
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بث مباشر مباراة النجم الساحلي والأهلي يلا شوت ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي الأحد 26/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يجد فريق الأهلي نفسه أمام مواجهة مصيرية من العيار الثقيل في مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020، من خلال استضافة فريق النجم الساحلي التونسي على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة حيث يستضيف فريق الأهلي المصري نظيره النجم الساحلي، الأحد الموافق 26-1-2020، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
كورة اون لاين مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر وتُنقل مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، علماً بأن المارد الأحمر يأمل في الثأر من خسارة لقاء الذهاب على الأراضي التونسية، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد الأهلي ضد النجم الساحلي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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