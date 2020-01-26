يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 26-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة النجم الساحلي والأهلي يلا شوت ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي الأحد 26/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يجد فريق الأهلي نفسه أمام مواجهة مصيرية من العيار الثقيل في مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020، من خلال استضافة فريق النجم الساحلي التونسي على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة حيث يستضيف فريق الأهلي المصري نظيره النجم الساحلي، الأحد الموافق 26-1-2020، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.