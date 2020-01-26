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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراةريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ريال مدريد وبلد الوليد جودة متعددة NOW
الأحد 26/يناير/2020 - 07:30 ص
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آخر استعدادات ريال مدريد لمُباراة بلد الوليد الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد الأحد 26/1/2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم
تابع لايف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بلد الوليد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي
بينما لم يسقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ريال مدريد في الفترة الماضية، نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ريال مدريد ثلاثة أهداف في مرماه.
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