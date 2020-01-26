يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم 26-1-2020 في الدوري الإسباني

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد الأحد 26/1/2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يواصل فريق ريال مدريد الصراع من أجل صدارة الدوري الإسباني، وهذه المرة من خلال حلوله ضيفاً من العيار الثقيل على فريق بلد الوليد في مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا للغاية على بلد الوليد، وذلك يوم الأحد القادم 26 يناير 2020 ميلاديًا، والموافق 1 جمادى الأخر 1441 هجريًا وذلك في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني، في لقاء لن يكون سهلًا على الملكي الذي يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة والعودة للمنافسة على كل البطولات.