برشلونة يستهدف موهبة برازيلية في الصيف

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن صفقة برازيلية جديدة ستتواجد داخل جدران النادي الكتالوني في الصيف المقبل وهي يان كوتو جناح كوريتيبا إف سي البرازيلي.







تعاقد برشلونة مع يان كوتو



وأشارت تقارير صحفية إسبانية عن إتمام البارسا صفقة المهاجم البرازيلي الشاب يان كوتو الجناح الأيمن لنادي كوريتيبا إف سي البرازيلي بنجاح مقابل مقابل خمسة ملايين يورو بجانب الحوافز الإضافية.





بطولات يان كوتو مع السامبا



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المهاجم الشاب يان كوتو قد فاز مع المنتخب البرازيلي ببطولة كأس العالم تحت 17 عاما في نوفمبر الماضي، كما اعتبرته أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في البرازيل.





وأشارت "سبورت" إلى أن العديد من أندية الدوريات الأوروبية الكبرى كالدوري الألماني "بوندسليجا" والدوري الإنجليزي يلهثون خلف كوتو، إلا أن النادي الكتالوني نجح في النهاية في خطفه وضمه لصفوفه.