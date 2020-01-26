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الأهلي يرفض رحيل فتحي

الأحد 26/يناير/2020 - 07:06 ص
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فتحي
فتحي
علاء خليف
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كشف النادي الأهلي موقفه من رحيل أحمد فتحي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد تلقيه عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، للرحيل عن القلعة الحمراء.


وتلقي "فتحي" عرضين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أحدهما من أحد الاندية الإماراتية، والآخر من الدوري السعودي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي الحالي.


كما سبق وتلقي اللاعب عرضا من نادي بيراميدز في بداية الموسم للانتقال إليه.


وتمسك النادي الأهلي ببقاء "فتحي" ضمن صفوف الفريق ورفض رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة وأنه يعتبر من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة فايلر.


وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي،لكنه حصل على وعد من لجنة التخطيط بتجديد عقده لمدة موسمين وترضيته ماليًا.


من ناحية أخري يستعد الأهلي لمواجهة قوية ضد فريق النجم الساحلي التونسي اليوم الاحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا
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