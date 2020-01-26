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ليفربول يلجأ للخطة البديلة بعد رفض إنتقال إيسكو

الأحد 26/يناير/2020 - 07:04 ص
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ايسكو
ايسكو
عبدالقادر عرابي
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يطمح نادي ليفربول الإنجليزي لتدعيم صفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بلاعب جديد في خط وسط الفريق.


وكان النادي الإنجليزي قد تواصل مع فريق ريال مدريد الإسباني، من أجل إنتقال لاعب الوسط الدولي الإسباني إيسكو في الفترة الحالية.


وأشارت تقارير لرفض إدارة النادي الملكي عرضاً بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني للتخلي عند خدمات إيسكو، وذلك بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.


وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول سيتجه لهدفاً آخر لتدعيم خط وسطه، وهو النجم الإسباني الآخر فابيان رويز لاعب نادي نابولي الإيطالي.


ويعد رويز من أبرز لاعبي الوسط في أوروبا في الوقت الحالي، بعد آدائه اللافت للنظر مع الفريق الجنوبي، مما كفل له مكانياً أساسياً في تشكيلة السيد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا.


كما يعد اللاعب ضمن أهم المطلوبين في كبار الأندية الأوروبية مثل أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.


ويريد ليفربول ضم إسماً جديداً في وسط الملعب، في ظل إقتراب رحيل الإنجليزي آدم لالانا، وتقدم مواطنه جيمس ميلنر في العمر، وإصابات نابي كيتا المتتالية.


ويستعد ليفربول لمواجهة فريق شورزبري غداً الأحد 26 يناير، في الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.
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