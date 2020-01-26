نجم برشلونة يقترب من روما في يناير الجاري

أكدت تقارير صحفية عالمية إسبانية أن روما الإيطالي بات قريبًا من حسم صفقة التعاقد مع كارلس بيريز نجم برشلونة الشاب في الساعات المقبلة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





ونقلت شبكة سكاي العالمية عن صحيفة كوبي ال إسبانية أن روما ارتبط بعدة أسماء أبرزها ماتيو بوليتانو وشاكيري وعدنان يانوزاي وأنه كان على وشك ضم الأول ولكن إنتر ميلان انسحب من الصفقة.



وكشفت الشبكة العالمية أن المفاوضات تطورت بشكل سريع بين الناديين في الساعات الماضية بعد أن أخبر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة بيريز أنه خارج حساباته.



وأفادت الشبكة العالمية أن بيريز سينضم إلى روما على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في صفقة ستكلف خزينة النادي الإيطالي حوالي 13 مليون يورو.



وذكرت الشبكة العالمية أن النجم الشاب لم يتواجد في قائمة برشلونة التي واجهت فالنسيا في الدوري وخسر المباراة بثنائية نظيفة في إشارة لاقتراب حسم الصفقة مع الجيالوروسي في الساعات المقبلة.