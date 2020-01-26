جمهور أتلتيكو مدريد يفقد الثقة في جمهوره





أفادت تقارير صحفية إسبانية أن جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني صبت غضبها وانتقاداتها على فريقها عقب الخروج المفاجئ أول أمس الخميس من دور الـ 32 في بطولة كأس ملك إسبانيا على يد كولتورال ليونيسا الذي ينافس في دوري ال درجة الثانية الإسباني.



وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن جماهير أتلتيكو مدريد كانت تعقد أمالا عريضة على مشوار فريقها في بطولة كأس ملك إسبانيا بعد خسارة الفريق للقب بطولة كأس السوبر الإسباني في الشهر الحالي على يد غريمه وجاره اللدود ريال مدريد.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خروج أتلتيكو مدريد خاوي الوفاض من البطولتين أثار حفيظة جماهيره ضد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق، حيث أكدت أن رصيد الثقة الذي كان يتمتع به الأخير لدى الجماهير أوشك على النفاد أو نفد بالفعل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه تم إجراء استطلاع للرأي في هذا الخصوص جاءت نتيجته بأن 74 % من أنصار أتلتيكو مدريد يرون أن سيميوني فقد ثقة الجماهير بعد هذا الخروج المؤلم من بطولة كأس ملك إسبانيا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه شارك في هذا الاستطلاع حوالي 38 ألف مشجع لأتلتيكو مدريد، حيث أجمع معظمهم على أن سيميوني يمر بفترة حرجة للغاية داخل النادي الإسباني.