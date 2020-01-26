عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيراميدز ضد إينوجو رينجرز .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الأحد 26/يناير/2020 - 06:44 ص
Advertisements
بيراميدز
بيراميدز
عبدالقادر عرابي
Advertisements


سيكون ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة شاهداً اليوم الأحد 26 يناير، على لقاء فريق بيراميدز وضيفه النيجيري إينوجو رينجرز، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.


ويطمح فريق بيراميدز في مواصلة آدائه القوي في البطولة حتى الآن، بعد حسم تأهله الجولة الماضية التي تغلب خلالها على شقيقه المصري البورسعيدي.


ويكفي بيراميدز حصوله على نقطة وحيدة فقط، لضمان صدارته للمجموعة الأولى، والتي حسم فيها تأهله سلفاً.


في المقابل يلعب الضيف النيجيري على أمله الضعيف جداً في التأهل، حيث يجب عليه الفوز على بيراميدز، وتعثر المصري أمام نواذيبو الموريتناني، ثم الفوز في الجولة الأخيرة على المصري في نيجيريا.


ترتيب بيراميدز ورينجرز

يحتل بيراميدز المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة مباريات فاز بها جميعاً، سجل 13 هدفاً وتلقت شباكه هدفين


بينما يحتل رينجرز المركز الثالث بالتساوي مع نواذيبو، حققها من تعادلين فقط في الأربع مواجهات التي خاضها، سجل 4 أهداف ودخلت شباكة 8 أهداف.


وكان بيراميدز قد تغلب على الفريق النيجيري في عقر دارة في مستهل مباريات المجموعة بثلاثية مقابل هدف، سجلها عمور لعيوني ومحمد فاروق وإسلام عيسي، بعد أن تقدم رينجرز عبر إبراهيم أولوايون.


موعد مباراة بيراميدز ضد رينجرز

تبدأ وقائع المباراة مساء اليوم الأحد 26 يناير، عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السايعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، الخامسة بتوقيت تونس والجزائر، الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش.


وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd7 بصوت المعلق أحمد فؤاد.


التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد رينجرز

من المتوقع أن يبدأ الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي.


حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار - ولفريد كانون - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمور لعيوني - دودو الجباس - إبراهيم حسن.


بينما من المتوقع أن تكون تشكيلة يوسف ساليسو مدرب رينجرز كالتالي.

حراسة المرمى: نانا بونسو

خط الدفاع: يوجو يواديجوا - إيسيف تراوري - جون أوتشي - إيمانويل تيموتيبي.

خط الوسط: إبراهيم أولوايون - أنتوني مسونتير - إيمانويل مادو - كينيتشوكو أجوستين.

خط الهجوم: نامدي إبجبوجو - جورج إيفياني
Advertisements

أخبار تهمك

"الأرصاد" تحذر: برودة ظاهرة مؤثرة في طقس الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

ورطة في الأهلي.. السومة يغيب عن 3 مواجهات مصيرية

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 21 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 6 ساعات

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 15 ساعة

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ 36 دقيقة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 ص

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status