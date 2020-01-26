نابولي ضد يوفنتوس .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يتوجه فريق يوفنتوس جنوباً، ليقطع مسافة 888 كيلو متر لزيارة ملعب سان باولو، لمواجهة فريق نابولي اليوم الأحد 26 يناير، في قمة مواجهات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.







يدخل يوفنتوس المباراة بمعنويات مرتقعة وحالة فنية ممتازة، بالفوز في آخر خمس مباريات في الدوري على حساب سامبدوريا روما وأودينيزي وبارما وكالياري.





على النقيض تماماً، فشل نابولي في تحقيق أي فوز في المواجهات الثلاث الأخيرة، والتي تلقى خلالها هزائم ضد أندية لاتسيو وإنتر ميلان وفيورنتينا.





ترتيب يوفنتوس ونابولي.



يحتل يوفنتوس صدارة ترتيب أندية الكالتشيو برصيد 51 نقطة من 20 مباراة بواقع 16 فوز وثلاث تعادلات وهزيمة وحيدة، سجل 39 هدفاً وتلقت شباكة 19 هدفاً.





بينما يتواجد نابولي في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 20 مباراة حققها من 6 إنتصارات و6 تعادلات وثمان هزئم، سجل 28 هدفاً وتلقت شباكة نفس العدد.





موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس



تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، 23:45 بتوقيت أبو ظبي، 20:45 بتوقيت تونس: 19:45 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD4، ويديرها الحكم ماوريسيو مارياني.





أرقام من مواجهات نابولي ضد يوفنتوس



منذ عودة نابولي للواجهة مرة أخرى عام 2007، تقابل الفريقان خلال 35 مباراة، فاز يوفنتوس في 18 مباراة، مقابل 12 فوز لنابولي، وحسم التعادل خمس مباريات بين الفريقين.





التشكيل المتوقع لمباراة نابولي ضد يوفنتوس



يغيب عن صفوف نابولي عدة أسماء ثقيلة وهي النجم السنغالي كاليدو كوليبالي وكيفين مالكيوت وديريس ميرتنز وآلان وفوزي غلام.





بينما سفتقد يوفنتوس خدمات الخماسي دانيلو وماتيا دي تشيليو وميري ديمرال وجورجيو كيليني وسامي خضيرة.





وفي ضوء تلك الغيابات، ستكون تشكيلتي المدربين ساري والمدرب جينارو جاتوسو للمباراة كما يلي:





يوفنتوس 4-3-1-2



تشيزني



خوان كوادرادو – ماتياس دي ليخت – لياندرو بونوتشي – أليكس ساندرو.



بليز ماتويدي – أدريان رابيو – ميراليم بيانيتش



آرون رامسي



كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.