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تردد "ATV" الناقلة لمسلسل "قيامة عثمان"

الأحد 26/يناير/2020 - 05:56 ص
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بوابة الفجر
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تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل"، الأربعاء من كل أسبوع.

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 

ولكن سرعان من انقلب الحال من من قصة حب الى عداء حيث قرر الشرنوبى فسخ الخطوبة، وعدم استمرار العمل معها وأعلن عن ذلك من خلال منشور طويل عبر "الفيسبوك" بينما قررت سارة الطباخ أن ترفع دعوى قضائية ضده تفيد بعدم احقيته فى العمل دون الرجوع الى الشركة، ومازلت حتى الأن لم تتحل الأزمة بين الشرنوبي وسارة.

تردد "ATV" الناقلة لمسلسل "قيامة عثمان"
تردد "ATV" الناقلة لمسلسل "قيامة عثمان"
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الكلمات المفتاحية

مسلسل قيامة عثمان الفجر الفني

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تردد قناة "ATV" الناقلة لمسلسل "قيامة عثمان"

تردد قناة "ATV" الناقلة لمسلسل "قيامة عثمان"

تعرف على تردد قناة "ATV" الناقلة لمسلسل "قيامة عثمان"

تردد قناة "ATV" الناقلة لمسلسل "قيامة عثمان"

تردد قناة "ATV" الناقلة لمسلسل "قيامة عثمان"

تعرف على تردد قناة "ATV" الناقلة لمسلسل "قيامة عثمان"

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