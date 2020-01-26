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التشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا

الأحد 26/يناير/2020 - 05:57 ص
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منتخب السعودية
منتخب السعودية
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين منتخب السعودية، ونظيره كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2020، على ملعب راجامانجالا الوطني بمدينة بانكوك التايلاندية، في نهائي كأس آسيا 2020 تحت 23 سنه.


موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة، والثالثة ونصف عصرا بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس آسيا.


التشكيل المتوقع للسعودية أمام كوريا الجنوبية:-

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: خالد الدبيش - عبد الباسط هندي - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: مختار علي - علي الحسن

خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب - سامي النجعي - أيمن الخليف

خط الهجوم: عبد الله الحمدان


التشكيل المتوقع لكوريا الجنوبية أمام السعودية:-

حراسة المرمى: بومكون سونج

خط الدفاع: يونس يونج كانج - لي سانج مين - جيونج تاي أوك - يو هيون لي

خط الوسط: ون دو جاي - كيم دونج هيون

خط الوسط الهجومي: كيم داي ون - جيونج سونج ون - أم ون سانج

خط الهجوم: أوه سي هون
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