مصر ضد تونس.. مشوار "نسور قرطاج" حتي بلوغ نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس مساء اليوم الأحد، في قمة عربية مثيرة بالمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد "رجال"، المقامة في "تونس"، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طو

كيو 2020).





تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب تونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس والمغرب، حيث يتطلع كلا المنتخبين لحصد لقب البطولة القارية وحسم بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).