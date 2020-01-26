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مصر ضد تونس.. مشوار "نسور قرطاج" حتي بلوغ نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد
الأحد 26/يناير/2020 - 05:45 ص
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علاء خليف
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يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس مساء اليوم الأحد، في قمة عربية مثيرة بالمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد "رجال"، المقامة في "تونس"، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب تونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس والمغرب، حيث يتطلع كلا المنتخبين لحصد لقب البطولة القارية وحسم بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وتمنح بطولة أمم إفريقيا بطاقة مباشرة لـ"البطل" للتأهل لـ أولمبياد طوكيو القادمة، بينما يحصل المنتخبين الثاني والثالث على بطاقتين للمشاركة في تصفيات الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد، وتقام مرحلة التصفيات في الفترة من 17 إلي 19 إبريل المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا من مختلف قارات العالم.
وتأهل منتخب مصر لنهائي بطولة أمم إفريقيا بعدما تغلب على نظيره الجزائري 30 / 27، بينما صعد المنتخب التونسي للمباراة النهائية على حساب منتخب أنجولا بعدما فاز عليه 29 / 23.
مشوار منتخب تونس حتي بلوغ نهائي أمم إفريقيا:
- مرحلة المجموعات:
استهل منتخب تونس مشواره في مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية بالفوز علي الرأس الأخضر 33 / 21، ثم تغلب على كوت ديفوار 48 / 24 بالجولة الثانية، وفاز على الكاميرون 41 / 21 بالجولة الثالثة.
- الدور ربع النهائي:
تغلب منتخب تونس في الدور ربع النهائي، على منتخب المغرب 31 / 24، ثم فاز على الجزائر 26 / 22، ليتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة.
- الدور نصف النهائي:
تخطي منتخب تونس نظيره منتخب أنجولا في الدور نصف النهائي بالفوز عليه 39 / 23 ليضرب موعدا مع منتخب مصر في نهائي البطولة.
تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب تونس في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس والمغرب، حيث يتطلع كلا المنتخبين لحصد لقب البطولة القارية وحسم بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وتمنح بطولة أمم إفريقيا بطاقة مباشرة لـ"البطل" للتأهل لـ أولمبياد طوكيو القادمة، بينما يحصل المنتخبين الثاني والثالث على بطاقتين للمشاركة في تصفيات الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد، وتقام مرحلة التصفيات في الفترة من 17 إلي 19 إبريل المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا من مختلف قارات العالم.
وتأهل منتخب مصر لنهائي بطولة أمم إفريقيا بعدما تغلب على نظيره الجزائري 30 / 27، بينما صعد المنتخب التونسي للمباراة النهائية على حساب منتخب أنجولا بعدما فاز عليه 29 / 23.
مشوار منتخب تونس حتي بلوغ نهائي أمم إفريقيا:
- مرحلة المجموعات:
استهل منتخب تونس مشواره في مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية بالفوز علي الرأس الأخضر 33 / 21، ثم تغلب على كوت ديفوار 48 / 24 بالجولة الثانية، وفاز على الكاميرون 41 / 21 بالجولة الثالثة.
- الدور ربع النهائي:
تغلب منتخب تونس في الدور ربع النهائي، على منتخب المغرب 31 / 24، ثم فاز على الجزائر 26 / 22، ليتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة.
- الدور نصف النهائي:
تخطي منتخب تونس نظيره منتخب أنجولا في الدور نصف النهائي بالفوز عليه 39 / 23 ليضرب موعدا مع منتخب مصر في نهائي البطولة.
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