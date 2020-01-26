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مصر ضد تونس.. مشوار منتخب الفراعنة حتي بلوغ نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

الأحد 26/يناير/2020 - 05:24 ص
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منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
علاء خليف
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تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء اليوم الأحد 26 / 1 / 2020 صوب صالة "قصر الرياضة" في مدينة "رادس" التونسية، لمتابعة المواجهة النارية بين منتخب مصر ومنتخب تونس في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد "رجال"، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وبطولة كأس العالم 2021 التي تستضيفها مصر.


ويتأهل المنتخب الفائز بلقب بطولة أمم إفريقيا مباشرة إلي دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) في اليابان، بينما يحصل المنتخبين صاحبا المركزين الثاني والثالث بالبطولة الإفريقية على بطاقتين غير مباشرتين للمشاركة في دورة تصفيات الملحق العالمي المؤهلة للأولمبياد.


ويشارك في مرحلة تصفيات الملحق العالمي المؤهلة إلي (أولمبياد طوكيو) 12 منتخبًا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات وهم: ( أصحاب المراكز من الثاني إلى السابع في كأس العالم، بالإضافة لـ 6 منتخبات من القارات (2 من إفريقيا، 2 من أوروبا، 1 من أمريكا اللاتينية و1 من آسيا)، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للأولمبياد.


مشوار منتخب مصر حتي بلوغ نهائي أمم إفريقيا:

- مرحلة المجموعات

خاض منتخب مصر 3 مباريات في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، حيث تغلب في الجولة الأولي، على منتخب غينيا بنتيجة 39 / 22، وفاز علي منتخب كينيا بنتيجة 44 / 19 في الجولة الثانية، واختتم هذه المرحلة بالفوز على جمهورية الكونغو بنتيجة 28 / 19.


- الدور ربع النهائي:

أقيم الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا بنظام المجموعة، حيث تغلب منتخب الفراعنة على الجابون 36 / 17، ثم فاز على أنجولا 33 / 26، وتأهل للدور قبل النهائي بالبطولة.


- الدور نصف النهائي:

تجاوز منتخب مصر عقبة الجزائر في الدور نصف النهائي بالبطولة بالفوز عليه 30 / 27 ليصعد لملاقاة منتخب تونس في المباراة النهائية.


موعد مباراة مصر ضد تونس في نهائي أمم إفريقيا:

تنطلق أحداث مباراة مصر ضد تونس في نهائي بطولة أمم إفريقيا اليوم الأحد 26 / 1 / 2020، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت المغرب وتونس، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش" على صالة قصر الرياضة بـ "رادس".
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