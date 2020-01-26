علامي يفضح كذب "الجزيرة" في واقعة وفاة شاب برصاص الأمن



وأضاف الباز، خلال حلقة اليوم، من برنامج"90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن قناة الجزيرة نشرت خبرًا بالأمس، عن مقتل اثنين من المواطنين برصاص عشوائي فى كمين أمني بمركز بئر العبد فى شمال سيناء.



وأوضح أن الصورة التى نشرتها الجزيرة، على أنها صورة لشاب توفي برصاص الأمن، هى صورة للطالب أحمد سلام، الذى يدرس فى كلية الخدمة الاجتماعية بالشرقية بلبيس وتوفى إثر سكتة قلبية، نقلا عن أحد زملائه من الكلية الذي أكد أن زميله توفي بمنزل أسرته قبل أيام.



كما عرض منشورا لكلية الخدمة الاجتماعية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ينعى وفاة الطالب أحمد سلام، بعد تعرضه لأزمة قلبية، معلقا: "الجزيرة حذفت الخبر بعد ما هاجمها أصدقاء الطالب المتوفي لأنها تأكدت إنها كاذبة.. أنتوا كدابين وهتفضلوا كدابين".



كشف الإعلامى محمد الباز، حقيقة الأكاذيب التي روجت لها قناة الجزيرة القطرية، وإدعائها وفاة شاب برصاص الأمن في محافظة شمال سيناء.