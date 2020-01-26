Advertisements
Advertisements
Advertisements

علامي يفضح كذب "الجزيرة" في واقعة وفاة شاب برصاص الأمن

الأحد 26/يناير/2020 - 05:26 ص
Advertisements
محمد الباز
محمد الباز
أشرقت حفني
Advertisements
كشف الإعلامى محمد الباز، حقيقة الأكاذيب التي روجت لها قناة الجزيرة القطرية، وإدعائها وفاة شاب برصاص الأمن في محافظة شمال سيناء.

وأضاف الباز، خلال حلقة اليوم، من برنامج"90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن قناة الجزيرة نشرت خبرًا بالأمس، عن مقتل اثنين من المواطنين برصاص عشوائي فى كمين أمني بمركز بئر العبد فى شمال سيناء.

وأوضح أن الصورة التى نشرتها الجزيرة، على أنها صورة لشاب توفي برصاص الأمن، هى صورة للطالب أحمد سلام، الذى يدرس فى كلية الخدمة الاجتماعية بالشرقية بلبيس وتوفى إثر سكتة قلبية، نقلا عن أحد زملائه من الكلية الذي أكد أن زميله توفي بمنزل أسرته قبل أيام.

كما عرض منشورا لكلية الخدمة الاجتماعية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ينعى وفاة الطالب أحمد سلام، بعد تعرضه لأزمة قلبية، معلقا: "الجزيرة حذفت الخبر بعد ما هاجمها أصدقاء الطالب المتوفي لأنها تأكدت إنها كاذبة.. أنتوا كدابين وهتفضلوا كدابين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر توك شو أخبار

أخبار تهمك

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بادجي في الهجوم وأشرف يقود الدفاع..تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجم التونسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 13 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 16 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 10 ساعة

"الأرصاد" تحذر: برودة ظاهرة مؤثرة في طقس الأحد

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

ورطة في الأهلي.. السومة يغيب عن 3 مواجهات مصيرية

منذ ثلث ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

سيلفستر ستالون ينعي صديقه أسطورة هوليوود الراحل بيرت رينولدز

تحقيقات النيابة في مقتل فرد أمن بالمرج: توفى نتيجة سكتة قلبية

العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة "هيروين" بالشرقية

خالد عكاشة: الإخوان الإرهابية روجت لروايات مكذوبة عن "الاختفاء القسري"

وفاة طبيب غرقا بعد انقاذه لإبنه في شاطئ عن مستير ببنزرت

سفيرنا بالمغرب يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة عالم مصري بمراكش

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

01:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status