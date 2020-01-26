بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)







تلقي فريق برشلونة هزيمته الأولي تحت قيادة مدربه الجديد "كيكي سيتين" أمام فريق فالنسيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت 25 / 1 / 2020 والتي أقيمت على ملعب "ميستايا" معقل فريق الخفافيش، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الاسباني (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020.





نتيجة مباراة برشلونة ضد فالنسيا:



افتتح فالنسيا أهدافه بالدقيقة 48 بهدف سجله لاعب برشلونة "جوردي ألبا" بالخطأ في مرماه، بينما أضاف مهاجم الخفافيش ماكسي جوميز الهدف الثاني بالدقيقة 77 من زمن اللقاء.





وأضاع فريق فالنسيا ركلة جزاء سددها اللاعب ماكسيمليانو جوميز بالدقيقة 12 وتصدي لها تير شتيجن حارس مرمي الفريق الكتالوني ببراعة.





أرقام "كيكي سيتين" مع برشلونة:



تولي كيكي سيتين تدريب فريق برشلونة منذ 12 يومًا فقط وتحديدًا في 13 يناير الجاري خلفًا للمدرب المقال ارنستو فالفيردي، وقاد "سيتين" الفريق الكتالوني في 3 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباك فريقه 3 أهداف أيضًا.





أول مباراة لبرشلونة تحت قيادة "ٍسيتين" كانت ضد فريق غرناطة بالدوري الإسباني، وفاز البرسا بهدف دون مقابل.





وحقق الفريق الكتالوني فوزا صعبا أمام فريق ايبيزا من دوري الدرجة الثانية، في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا بنتيجة 2-1 ، سجل هدفي البرسا اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان بعدما ظل المنافس متقدمًا بهدف نظيف حتي الدقيقة 72.





أما ثالث مباريات "كيكي سيتين" مع برشلونة أقيمت مساء السبت 25 يناير أمام فريق فالنسيا وتلقي الفريق الكتالوني هزيمة مفاجئة بهدفين دون مقابل، ليمنح غريمه ريال مدريد فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري الاسباني حال فوزه على بلد الوليد في المباراة التي تجمعهما مساء الأحد.





مقارنة بين انطلاقة "سيتين" و"فالفيردي" مع برشلونة:



بداية المدرب كيكي سيتين مع برشلونة ليست مطمئنة بالنسبة لجماهير الفريق الكتالوني رغم تحقيقه الفوز في مباراتين وخسارة وحيدة، خاصة وأن الانتصارين الذي حققهما الفريق تحت قيادته جاء بصعوبة بالغة لا تتناسب مع طموحات فريق يرغب في المنافسة على كافة البطولات، ولكن لا يريد الجمهور التسرع في الحكم عليه في انتظار ما ستفسر عنه مباريات الفريق القادمة على مستوي الأداء والنتائج.





البداية الباهتة لـ"سيتين" مع برشلونة دفعت البعض للبحث في نتائج مدرب الفريق الكتالوني السابق ارنستو فالفيردي، وعما حققه في أول 3 مباريات مع البرسا، والمقارنة بينه وأرقام كيكي سيتين مع الفريق حتي الآن.