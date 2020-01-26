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ارتفاع عدد ضحايا كورونا المستجد لـ53 حالة وفاة

الأحد 26/يناير/2020 - 05:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 54 شخصا على الأقل، بعد وفاة 13 حالة جديدة، وفقا لما أفاد به التلفزيون الصيني.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر مطلع العام الحالي في الصين، وأدى لوفاة نحو 41 شخصا حتى الآن، وإصابة المئات، كما انتقل إلى العديد من البلدان الأخرى.

وترأس الرئيس الصيني، شي جين بينج، السبت، اجتماعًا رفيع المستوى من أجل وضع خطة لمواجهة هذا المرض الوبائي.
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