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بادجي في الهجوم وأشرف يقود الدفاع..تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجم التونسي

الأحد 26/يناير/2020 - 04:56 ص
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم بدوري أبطال إفريقيا.


وتقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، اليوم الأحد على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي.


ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي برصيد 9 والهلال السوداني صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بلاتينيوم ستارز المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.


ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه أمام النجم، ثم تحقيق التعادل أو الفوز على الهلال السوداني، في أم درمان لضمان تأهلة.


وكان المارد الأحمر، عزز خط هجومه بالتعاقد مع السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد من صفوف رابيد فينا النمساوي، والذي قد يبدأ أولى مبارياته الرسمية أمام بطل تونس، بالبطولة.


واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على التشكيل الذي يخوض به مباراته اليوم الأحد أمام النجم الساحلي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن يبدأ فايلر بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - كهربا.

خط الهجوم : أليو بادجي
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