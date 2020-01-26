بادجي في الهجوم وأشرف يقود الدفاع..تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجم التونسي





ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه أمام النجم، ثم تحقيق التعادل أو الفوز على الهلال السوداني، في أم درمان لضمان تأهلة.





وكان المارد الأحمر، عزز خط هجومه بالتعاقد مع السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد من صفوف رابيد فينا النمساوي، والذي قد يبدأ أولى مبارياته الرسمية أمام بطل تونس، بالبطولة.





واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على التشكيل الذي يخوض به مباراته اليوم الأحد أمام النجم الساحلي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.