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حقوقي: الإخوان أدوات تركيا في صراعها ضد مصر وليبيا

الأحد 26/يناير/2020 - 04:50 ص
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حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة
أشرقت حفني
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قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى تركيا في حالة يرثى لها، لأنهم ربطوا مصيرهم بمصير الدولة التركية، وأغلبهم حصل على جوازات سفر تركية، لافتا إلى أنهم أصبحوا جزءًا من السياسة الخارجية التركية.

وأضاف "سعدة"، خلال استضافته، في برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن الإخوان هم أدوات تركيا في صراعها ضد مصر وليبيا، موضحًا أن تركيا تسعى لأن تعود مصر مرة أخرى لمرحلة الضعف، حتى لا تستطيع مواجهة تركيا سواء في شرق البحر المتوسط، أو في ليبيا وتضطر لتقديم تنازلات لأنقرة.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الدعوات هدفها تنفيذ السياسة الخارجية التركية، وليس الثورة، أو تغيير الواقع في مصر، والمطالب الرئيسية لهذه الدعوات تؤكد هذا؛ التي من أهمها إلغاء الاتفاقيات الدولية التي ساهمت في ترسيم الحدود مع قبرص واليونان وظهور حقل ظهر.
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