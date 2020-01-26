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"حلمك بالمستقبل" أولى الورش "الدامجة للأطفال" بمعرض الكتاب

الأحد 26/يناير/2020 - 08:07 ص
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جانب من الورشة
جانب من الورشة
أسماء قورة
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نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أولى ورشاته الدامجة للأطفال بصالة 3 بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51 خلال عام 2020، تحت عنوان "حلمك بالمستقبل"؛ والتي تستمر على مدار 3 أيام من 23 يناير الجاري وحتى 29 من الشهر نفسه.

وتعرف خلال الورشة الأطفال المشاركين على أفكار بعضهم البعض حول المهن المختلفة التي يريدون أن يعملون بها في المستقبل، حيث تمت مناقشة بعض المهن وأهميتها في المجتمع، مثل مهنة الطبيب، ومترجم لغة الإشارة، ومذيع الراديو والمصور الفوتوغرافي، بالإضافة إلى مهنة التمثيل.

وقال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس؛ أن الهدف من هذه الورشة هو تنمية الوعي لدى الأطفال بنظراتهم المستقبلية حول المهن المتعددة، على الرغم من اختلافهم في طريقة الوصول إلى أحلامهم، والذي لن يأتى إلا بالسعي والإجتهاد والصبر والتأني.

ويشارك المجلس هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية، لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات، والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.
"حلمك بالمستقبل" أولى الورش "الدامجة للأطفال" بمعرض الكتاب
"حلمك بالمستقبل" أولى الورش "الدامجة للأطفال" بمعرض الكتاب
"حلمك بالمستقبل" أولى الورش "الدامجة للأطفال" بمعرض الكتاب
"حلمك بالمستقبل" أولى الورش "الدامجة للأطفال" بمعرض الكتاب
"حلمك بالمستقبل" أولى الورش "الدامجة للأطفال" بمعرض الكتاب
"حلمك بالمستقبل" أولى الورش "الدامجة للأطفال" بمعرض الكتاب
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