Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل انطلاق الأوكازيون الشتوي.. نصائح هامة للمواطنين

الأحد 26/يناير/2020 - 07:48 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
Advertisements
قال الإعلامي محمد علي خير، إن الأوكازيون الشتوي من المقرر أن ينطلق رسميا يوم الاثنين المقبل، يشمل تخفيضات على أسعار الملابس بالمحلات.

ووجه "خير"، خلال برنامجه "المصري أفندي"، على فضائية"القاهرة والناس، نصائح للمواطنين عند الشراء خلال فترة الأوكازيون، قائلا: "عند الشراء يجب أن يحصل المشتري من البائع على فاتورة تضمن للمواطن حقه، وتوضح السعر الأصلي للمنتج، الذي قام بشرائه ونسبة التخفيض التي حصل عليها".

وشدد على ضرورة الاهتمام بالحصول على الفاتورة في المعاملات لأنها تضمن للمستهلك حقه في الاسترجاع بشروط معينة، مشيرًا إلى أن الأوكازيون فرصة طيبة، متمنيا ألا تتلاعب المحلات في الأسعار وأن تتابع وزارة التموين تطبيق التجار للتخفيضات في الأسعار.

وينطلق الأوكازيون الشتوى، يوم الاثنين، ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان، وأن يتم عرض السلع اللازمة بأسعار مخفضة تخفيفًا من معاناة المواطنين.
Advertisements

أخبار تهمك

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ 39 دقيقة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 15 ساعة

"الأرصاد" تحذر: برودة ظاهرة مؤثرة في طقس الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

ورطة في الأهلي.. السومة يغيب عن 3 مواجهات مصيرية

منذ ساعتين

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 21 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:10 ص

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status