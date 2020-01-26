قبل انطلاق الأوكازيون الشتوي.. نصائح هامة للمواطنين



ووجه "خير"، خلال برنامجه "المصري أفندي"، على فضائية"القاهرة والناس، نصائح للمواطنين عند الشراء خلال فترة الأوكازيون، قائلا: "عند الشراء يجب أن يحصل المشتري من البائع على فاتورة تضمن للمواطن حقه، وتوضح السعر الأصلي للمنتج، الذي قام بشرائه ونسبة التخفيض التي حصل عليها".





وشدد على ضرورة الاهتمام بالحصول على الفاتورة في المعاملات لأنها تضمن للمستهلك حقه في الاسترجاع بشروط معينة، مشيرًا إلى أن الأوكازيون فرصة طيبة، متمنيا ألا تتلاعب المحلات في الأسعار وأن تتابع وزارة التموين تطبيق التجار للتخفيضات في الأسعار.



وينطلق الأوكازيون الشتوى، يوم الاثنين، ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان، وأن يتم عرض السلع اللازمة بأسعار مخفضة تخفيفًا من معاناة المواطنين.

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الأوكازيون الشتوي من المقرر أن ينطلق رسميا يوم الاثنين المقبل، يشمل تخفيضات على أسعار الملابس بالمحلات.