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باحث في شئون الجماعات الإسلامية: الإخوان تريد استنزاف الدولة

الأحد 26/يناير/2020 - 05:00 ص
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الباحث عمرو فاروق
الباحث عمرو فاروق
أشرقت حفني
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قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية عندما تطلق دعوات للمظاهرات، تكون على علم تام أن الشارع المصري لن يستجيب لها، لأنها تعلم أنها مرفوضة شعبيًا واجتماعيًا، لافتا إلى أن الجماعة ترغب في إرباك وإنهاك الدولة المصرية، وهو أحد مصطلحات تنظيمات الجماعة الإرهابية، وأول من نظّر لذلك هو الإرهابي سيد قطب في وثيقة هدم الدولة.

وأضاف فاروق، خلال استضافته، مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع فضائية "أون إي"، أن جماعة الإخوان تريد استنزاف قوة الدولة المالية والبشرية، ويستفيدون من ذلك بتصدير صورة للرأي العام الدولي بأن الأوضاع داخل الدولة المصرية غير مستقرة.

وأوضح  الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الجماعة الإرهابية تسعى إلى تفكيك الجبهة الداخلية، وخلق زعامات قد تكون سياسية تبدأ من خلالها استقطاب دوائر الربط العام والتعاطف، وأن الجماعة تريد في هذه المرحلة توظيف الدين لأغراض سياسية.
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