موعد مباراة الاسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الإسماعيلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وتقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد على أرضية ملعب الإسماعيلية.





نتيجة مباراة الذهاب



وكان الدراويش قد حقق الفوز على زعيم الصغر في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 28 من ديسمبر الماضي، على ملعب الأسكندرية بهدف نظيف.





موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية



تقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية



تذاع مباراة الإسماعيلي والاتحاد عبر قناة أبو ظبي الرياضية.