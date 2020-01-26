ريال مدريد ضد بلد الوليد: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يحل فريق ريال مدريد، ضيفاً ثقيلا على نادي بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.







وتقام مباراة بلد الوليد وريال مدريد على أرضية ملعب نيوفو جوسي زورييلا.





يسعى ريال مدريد في تحقيق الثلاث نقاط من أجل استعاده الصدارة، بعد هزيمة برشلونة من فالنسيا بهدفين مقابل لاشيء.





موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني



تقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني



تذاع مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3 بتعليق يوسف سيف.





التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام بلد الوليد: م



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رفاييل فاران – فيرلاند ميندي.



خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – كاسيميرو – إيسكو.



خط الهجوم: كريم بنزيما.