Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد ضد بلد الوليد: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الأحد 26/يناير/2020 - 03:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يحل فريق ريال مدريد، ضيفاً ثقيلا على نادي بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة بلد الوليد وريال مدريد على أرضية ملعب نيوفو جوسي زورييلا.


يسعى ريال مدريد في تحقيق الثلاث نقاط من أجل استعاده الصدارة، بعد هزيمة برشلونة من فالنسيا بهدفين مقابل لاشيء.


موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.


القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3 بتعليق يوسف سيف.


التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام بلد الوليد: م

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رفاييل فاران – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – كاسيميرو – إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيما.


ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

01:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status