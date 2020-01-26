





حسم الترجي التونسي ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي الصعود لدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ليلحق الفريفين بكل من مازيمبي الكو نغولي والزمالك المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي ويتبقي فقط فريقين سيتم حسمهم فى الجولتين القادمتين.





ترتيب المجموعة الرابعة بعد حسم الترجي والرجاء الصعود لدور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا



الترجي التونسي 11 نقطة



الرجاء المغربي 8 نقاط



فيتا كلوب الكونغولي 4 نقاط



شبيبة القبائل الجزائري 4 نقاط





وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق حسم قمة مباريات الجولة الخامسة بين الترجي التونسي صاحب الأرض والجمهور ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي ليصل الفريقين لدور ال 8 سويًا.