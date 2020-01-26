خالد أبوبكر يسخر من اعتزال المقاول الهارب للحياة السياسية



وأضاف أبو بكر، خلال حلقة اليوم، من برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون أي"، أن محمد علي، مجرد أداة يتم استخدامها في فترة من الفترات لتسلية المواطنين.



ووجه الإعلامي رسالة لمن يقفون خلف محمد علي، قائلا: "الظابط الي مشغل العيال دي أنت بتلاعب مصر.. أرجوك شوف فكر تاني"، مستنكرًا دعم بعض الأشخاص لمحمد علي، وتقديمهم الدعم المالي له، قائلا: "وأنت قاعد في قطر وتركيا ولا لندن وبتصرف فلوس كتير بتصرفها على ده؟!".



سخر الإعلامي خالد أبو بكر، على خبر اعتزال المقاول الهارب محمد علي، للحياة السياسية، بعد فشل الدعوات التي أطلقها للخروج في احتفالات عيد الشرطة قائلا: "هنخسره وهيوحشنا وكان مسلينا".