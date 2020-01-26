Advertisements
Advertisements
Advertisements

والدة الشهيد ماجد أحمد صبري: رفض فكرة الزواج لخطورة عمله

الأحد 26/يناير/2020 - 06:08 ص
Advertisements
عواطف عبداللطيف
عواطف عبداللطيف
أشرقت حفني
Advertisements
أعربت عواطف عبداللطيف، والدة الشهيد ماجد أحمد صبري، عن فخرها بابنها الشهيد وأخلاقه وما قدمه من تضحية من أجل وطنه، قائلة: "ابني كان بطل وكل الناس لما بتتكلم عنه أنا بكون فخورة بيه وهياخد بإيدي للجنة".

وأضافت والدة الشهيد، خلال تصريحات خاصة لفضائية "الحدث اليوم"، أنه كان بار بوالديه جدا وأنه قبل استشهاده بيوم وصى والده على والدته ووصى شقيقه الأصغر على والديه وأسرته، لافتة إلى أنه رفض فكرة الزواج نظرا لخطورة عمله، وكان بيقول: "هجيب بنات الناس ابهدلم معايا!!!".

وروت تفاصيل آخر يوم رأته فيه قبل استشهاده، قائلة: "آخر مرة شوفته قبل استشهاده كان رايح وحدته، وهو بيسلم عليا حضني، وأنا استغربت وقتها، وحضني جامد وباس راسي ورجلي، والمرة دي كان غريبًا، وكنا حاسين إن في حاجة غريبة هتحصل".
Advertisements

أخبار تهمك

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

ورطة في الأهلي.. السومة يغيب عن 3 مواجهات مصيرية

منذ ثلث ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 13 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 16 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 10 ساعة

"الأرصاد" تحذر: برودة ظاهرة مؤثرة في طقس الأحد

منذ أقل من ساعتين

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 19 ساعة

بادجي في الهجوم وأشرف يقود الدفاع..تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجم التونسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد السقوط أمام فالنسيا.. مقارنة بين بداية كيكي سيتين وفالفيردي مع برشلونة (أرقام)

منذ أقل من ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

01:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status