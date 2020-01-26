والدة الشهيد ماجد أحمد صبري: رفض فكرة الزواج لخطورة عمله



وأضافت والدة الشهيد، خلال تصريحات خاصة لفضائية "الحدث اليوم"، أنه كان بار بوالديه جدا وأنه قبل استشهاده بيوم وصى والده على والدته ووصى شقيقه الأصغر على والديه وأسرته، لافتة إلى أنه رفض فكرة الزواج نظرا لخطورة عمله، وكان بيقول: "هجيب بنات الناس ابهدلم معايا!!!".



وروت تفاصيل آخر يوم رأته فيه قبل استشهاده، قائلة: "آخر مرة شوفته قبل استشهاده كان رايح وحدته، وهو بيسلم عليا حضني، وأنا استغربت وقتها، وحضني جامد وباس راسي ورجلي، والمرة دي كان غريبًا، وكنا حاسين إن في حاجة غريبة هتحصل".



أعربت عواطف عبداللطيف، والدة الشهيد ماجد أحمد صبري، عن فخرها بابنها الشهيد وأخلاقه وما قدمه من تضحية من أجل وطنه، قائلة: "ابني كان بطل وكل الناس لما بتتكلم عنه أنا بكون فخورة بيه وهياخد بإيدي للجنة".