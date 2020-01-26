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ياسمين علي لـ"الفجر الفني": هذه أهم أعمالي القادمة

الأحد 26/يناير/2020 - 03:22 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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تعيش الفنانة ياسمين علي، انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، حيث أن جدول أعمالها مزدحم ما بين الحفلات وتحضير ألبومها الجديد.

وقالت ياسمين في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":" أشارك في مسلسل (بنت القبايل) الذي يعرض حالياً وأقوم بالغناء فيه بجانب التمثيل.

وأشارت إلى أنها تستعد لإحياء حفل غنائي قادم في ساقية الصاوي يوم 2/7/2020، كما يوجد حفل لي خارج مصر ولكن يجب علي التكتم على تفاصيله لحين أمضاء العقد معهم، مشيرة إلى أن الحفل في مكان أحبه كثيراً وكنت أريد زيارته منذ فترة زمنية طويلة.

وأضافت أنها تعكف حالياً على التحضير للألبوم الجديد الخاص بها، لافتة إلى أنها انتهت من اختيار 3 أغنيات من بينهم أغنية ستطرح قريبًا.

وتابعت أنها تستعد للمشاركة في مسلسل آخر، سيعرض في شهر رمضان المقبل وستشارك في بطولته ولكنها لم تتعاقد عليه حتى الآن.

يذكر أن ياسمين علي، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "فرصة تتغير"، ولاقت نجاحاً كبيراً، وحقتت نسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب" حيث تجاوزت ال3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات رمزي بشارة، وألحان يوحنا فيكتور، وتوزيع روميو، وهندسة صوت بيشوي مجدي.
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