ياسمين علي لـ"الفجر الفني": هذه أهم أعمالي القادمة

وأشارت إلى أنها تستعد لإحياء حفل غنائي قادم في ساقية الصاوي يوم 2/7/2020، كما يوجد حفل لي خارج مصر ولكن يجب علي التكتم على تفاصيله لحين أمضاء العقد معهم، مشيرة إلى أن الحفل في مكان أحبه كثيراً وكنت أريد زيارته منذ فترة زمنية طويلة.



وأضافت أنها تعكف حالياً على التحضير للألبوم الجديد الخاص بها، لافتة إلى أنها انتهت من اختيار 3 أغنيات من بينهم أغنية ستطرح قريبًا.



وتابعت أنها تستعد للمشاركة في مسلسل آخر، سيعرض في شهر رمضان المقبل وستشارك في بطولته ولكنها لم تتعاقد عليه حتى الآن.



يذكر أن ياسمين علي، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "فرصة تتغير"، ولاقت نجاحاً كبيراً، وحقتت نسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب" حيث تجاوزت ال3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات رمزي بشارة، وألحان يوحنا فيكتور، وتوزيع روميو، وهندسة صوت بيشوي مجدي.