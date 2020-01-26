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ريال مدريد ضد بلد الوليد.. فرصة زيدان لإقتناص الصدارة من البارسا

الأحد 26/يناير/2020 - 02:56 ص
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زيدان
زيدان
أحمد عصام
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يستعد فريق ريال مدريد لدخول مباراة تعد اختبارا صعبا عندما يواجه فريق بلد الوليد اليوم الأحد 26 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الاسباني.


وكان قد تعرض فريق برشلونة لهزيمة ثقيلة أمام فريق فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا معقل الخفافيش، وفتح الفرصة أمام ريال مدريد لاقتناص الصدارة خلال هذا الأسبوع.


ويتساوى فريق ريال مدريد مع برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ولكن يتفوق البارسا بفارق الأهداف فقط عن الفريق الأبيض، وفي حال فوز ريال مدريد سوف يغرد بالصدارة منفردا بفارق 3 نقاط عن الفريق الكتالوني.


قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد :-

ويدخل زين الدين زيدان مباراة بلد الوليد وعينه على الثلاث نقاط، حيث شهدت قائمة الفريق تواجد معظم اللاعبين الذي يعتمد عليهم زين الدين زيدان في الفترة الأخيرة مع الملكي، حيث جاءت القائمة كالتالي :-


حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - التوبي.

خط الدفاع : فاران - سيرجو راموس - ميليتاو - ناتشو - مارسيلو - ميندي.

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو - جيمس رودريجيز.

خط الهجوم : كريم بنزيما - لوكا يوفيتش - لوكاس فاسكيز - رودريجو.


وتوج فريق ريال مدريد في الفترة الأخيرة بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب فريق أتليتكو مدريد في المباراة النهائية عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وذلك في نظام البطولة الجديد لأول مرة بمشاركة 4 أندية، حيث شارك البارسا بعد فوزه ببطولة الدوري، وفالنسيا كبطل كأس ملك إسبانيا، وتم دعوة الثنائي أتليتكو مدريد وريال مدريد الذان خاصا النهائي سويا.


نتيجة مباراة ريال مدريد الماضية :-

الجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد قد حقق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سجل اللاعب البرازيلي كاسيميرو هدفين فريق الريال في المباراة.
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