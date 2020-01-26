كيف تتعامل مع فيروس "كورونا" عند الإصابة؟ (فيديو)

تقول بعض التقارير إنه لا توجد علاجات محددة للأمراض الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، كما أن معظم الناس الذين يعانون من العدوى بفيروس الكورونا يتعافون بشكل تلقائي؛ على الرغم من خطورة المرض، الذي قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.



ومن أعراض الإصابة بالمرض: الحمى، السعال، ضيق التنفس، الالتهاب الرئوي، الإسهال وارتفاع درجة الحرارة، ومع ذلك يقال إن بعض الأشخاص المصابين بالعدوى لا تظهر عليهم أعراض.