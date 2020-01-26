طفل "ذا فويس" الباكي يحصد لفة ثلاثية من المدربين.. ووالدته تطلق زغرودة

وحصد أحمد لفة ثلاثية من المدربين الثلاثة عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي، حيث رغبوا في ضمه إلى فرقهم، وهو ما كان له تأثيره على الطفل صاحب الـ12 عامًا، حيث دخل في نوبة بكاء أثناء الغناء، واستكملها بعدما انتهى من تقديم فقرته.



