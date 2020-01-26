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طفل "ذا فويس" الباكي يحصد لفة ثلاثية من المدربين.. ووالدته تطلق زغرودة

الأحد 26/يناير/2020 - 02:43 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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نجح المتسابق أحمد فايد، في لفت أنظار أعضاء لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير "ذا فويس كيدز"، بعد تقديمه أغنية "حسدوني" لمحمد عبد الوهاب.

وحصد أحمد لفة ثلاثية من المدربين الثلاثة عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي، حيث رغبوا في ضمه إلى فرقهم، وهو ما كان له تأثيره على الطفل صاحب الـ12 عامًا، حيث دخل في نوبة بكاء أثناء الغناء، واستكملها بعدما انتهى من تقديم فقرته.

كما صعد عاصي الحلاني إلى المسرح واحتضنه للتخفيف عنه، وأثنى كثيراً على أدائه وموهبته، خاصة في تقديمه أغنية لمحمد عبد الوهاب، ما يعد اختباراً بحد ذاته.

إلى ذلك أطلقت والدة المتسابق الزغاريد وهو ما علق عليه حماقي قائلاً: "حلوة قوي الزغرودة دي"، ليأتي وقت الاختيار حيث اختار الطفل، الذي تعلم الغناء في دار الأوبرا وهو في عمر الـ10 سنوات، أن ينضم إلى فريق حماقي، خاصة وأنه تمنى أن يلتف إليه كثيراً وهو ما تحقق.

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متسابقة ذا فويس كيدز طفل الفجر الفني

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