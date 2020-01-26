لماذا تقع حوادث الطرق خلال فترات العصر والليل؟ خبير يجيب



وأضاف عبد العزيز، خلال استضافته ببرنامج "دائرة الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن حوادث الطرق عندما تم تحليلها بشكل علمي، كان النوم هو السبب الرئيسي لها، وتحدث معظمها وقت العصر والليل لأنهما أكثر وقتين يمر الإنسان فيهما بالغفوة.



وأوضح أستاذ العلوم والتربية، أن الإنسان لا يمكنه أن يقاوم غريزة النوم، لأن الجسم هو من يطلب النوم من الإنسان، والمخ يبعث رسالة للجسم بضرورة انتظام فترات نومه في الليل؛ وعدم تبديل نظام النوم للنهار، مؤكدًا أن هناك خطورة بالغة على جسم الإنسان في حالة استبدال ساعات النوم بالنهار بدلا من الليل أو حتى تقليلها.

قال الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن النوم جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان، وغيابه يتسبب في حوادث وكوارث إنسانية، مشيرا إلى أن معظم حوادث الطرق بسبب غفوة النوم.